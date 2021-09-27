Директор «Боруссии Д»: «Слезы наворачиваются от игры Санчо за МЮ»

Игроку предстоит адаптироваться к реалиям английского первенства

Джейдон Санчо / фото - MUFC

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал для Sport1 выступления экс-игрока «шмелей» Джейдона Санчо за МЮ:

«Я люблю Джейдона. От его игры слёзы наворачиваются на глаза. Мне больно видеть, что в «Манчестер Юнайтед» он играет так мало. Думаю, проблема в том, что он не является основным игроком в сборной Англии».

«Дьяволы» выкупили игрока у «Боруссии» этим летом за 85 миллионов евро. Вингер успел провести 7 матчей в составе МЮ, но пока что не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне в «Боруссии» старт кампании у англичанина также не задался, но к маю он уже имел в активе 36 очков по системе гол+пас.

Напомним, Невилл назвал причину, по которой не верит в чемпионство МЮ в Англии.