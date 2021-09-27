Невилл назвал причину, по которой МЮ не сможет выиграть АПЛ в этом сезоне

В английском чемпионате сумасшедшая конкуренция

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Бывший защитник МЮ и сборной Англии Гари Невилл рассказал Sky Sports, почему не считает «Манчестер Юнайтед» одними из фаворитов АПЛ 21/22:

«Я говорил это и когда «Манчестер Юнайтед» выигрывал, когда Роналду забивал. Команда не играет достаточно хорошо, нет командной игры, необходимой для победы в лиге. Нужно быть единым целым и с мячом, и без мяча. А они ярко играют лишь в некоторых эпизодах, этого недостаточно. Сейчас я вижу группу игроков, которая в некоторых моментов проявляет себя ярко. Но с точки зрения командной игры есть проблемы. Криштиану Роналду, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо только пришли. Им нужно время, чтобы сыграться. Я смотрю на «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Это – команды. Уле-Гуннару Сульшеру нужно сделать из «Манчестер Юнайтед» команду».

Спустя 6 туров МЮ идет на 4 строчке с 13 очками. «Челси» и МС имеют столько же очков, но лидируют по дополнительным показателям.

Первую строчку занимает «Ливерпуль», имея на один пункт больше, чем ближайшие преследователи.

В Лиге чемпионов «дьяволы» стартовали неудачно, уступив «Янг Бойз» со счетом 1:2.

Напомним, ранее сэр Алекс Фергюсон рассказал, почему Роналду ушел из МЮ в 2009-м.