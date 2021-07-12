Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
Директор клуба УПЛ: «Новый логотип у нас уже есть»
Но «Львов» пока его не презентовал
Вадим Левчук / Фото: Twitter
Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук рассказал о ребрендинге клуба.
«Вопрос логотипа чуть ли не самый актуальный в соцсетях – постоянно слежу за страницами и замечаю это. Могу заверить, что новый логотип не просто будет – он уже есть, и клуб ждет интересный процесс ребрендинга, который мы начнем с изменений внешних, а именно с запуска новых страниц команды в соцсетях.
Могу заверить, что при разработке новой эмблемы были учтены все пожелания болельщиков и я надеюсь, что новый логотип ознаменует начало нового этапа в истории команды».
Напомним, новый сезон УПЛ стартует в конце июля.
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