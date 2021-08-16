Директор «Шахтера» объявил о смене вектора развития клуба

Дончане и так совершили несколько дорогостоящих трансферов

Дарио Срна / фото - Playmaker

Экс-капитан «Шахтера», а ныне директор клуба Дарио Срна высказал свое мнение о необходимости усиления для «горняков»:

«Вектор долгосрочной адаптации в «Шахтере» свернут. Нам нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто. Я с Палкиным и президентом каждый день на связи. Ринат Леонидович знает, что нам нужно запастись терпением, чтобы стать сильнее».

Этим летом «Шахтера» в общей сложности потратил на новичков 46 миллионов евро, подписав Марлона, Педриньо и Лассина Траоре.

Напомним, Срна оценил шансы «горняков» на матч ЛЧ с «Монако».