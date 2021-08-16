Педриньо и Витао – в строю. Стала известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Директор «Шахтера» объявил о смене вектора развития клуба
Дончане и так совершили несколько дорогостоящих трансферов
Дарио Срна / фото - Playmaker
Экс-капитан «Шахтера», а ныне директор клуба Дарио Срна высказал свое мнение о необходимости усиления для «горняков»:
«Вектор долгосрочной адаптации в «Шахтере» свернут. Нам нужны игроки здесь и сейчас. Трансферное окно еще не закрыто.
Я с Палкиным и президентом каждый день на связи. Ринат Леонидович знает, что нам нужно запастись терпением, чтобы стать сильнее».
Этим летом «Шахтера» в общей сложности потратил на новичков 46 миллионов евро, подписав Марлона, Педриньо и Лассина Траоре.
Напомним, Срна оценил шансы «горняков» на матч ЛЧ с «Монако».
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