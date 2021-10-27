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Директор «Шахтера»: «Цыганык не говорит о том, что «Динамо» пробило 5 пенальти, а мы – 2»

Ранее журналист намекнул на предвзятое отношение к «горнякам» со стороны арбитров
Футбол Украинская Премьер-лига
08:11
Директор «Шахтера»: «Цыганык не говорит о том, что «Динамо» пробило 5 пенальти, а мы – 2»
Игорь Цыганык / Фото - Футбол 24

Директор «Шахтера» по стратегии и коммуникациям Юрий Свиридов прокомментировал слова Игоря Цыганыка по поводу удаления в матче против «Ворсклы» (2:0). Журналист намекнул на предвзятость со стороны арбитра.

25 октября журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение о матче «Шахтера» с «Ворсклой». Конкретно – об эпизоде с удалением игрока «Ворсклы». Хотелось бы прокомментировать его слова.

Странно слышать про «нехорошие звоночки» от Игоря, если он сам признал, что арбитр мог удалять Тилля. Соперникам «Шахтера» не должны показывать заслуженные карточки, потому что кто-то посчитает это «нехорошим звоночком»?

Если Игорь Цыганык считает себя независимым экспертом, то почему он не комментировал матч с «Минаем», в котором «Шахтер» получил две красные карточки? И почему он не обращает внимания на то, что у «Динамо» в этом сезоне нет ни одной красной карточки?

Соперники «Динамо» в этом сезоне получают на 30% больше желтых карточек, чем соперники «Шахтера». Об этом Игорь тоже молчит. Не говорит он и о том, что «Динамо» пробило 5 пенальти – больше всех в лиге. «Шахтер» пробил только два. Столько пенальти пробили еще 5 клубов УПЛ.

Игорь не обращает внимания на то, что с приходом Луческу арбитраж стал более лоялен к «Динамо». До появления Луческу в ворота «Динамо» в сезоне 19/20 назначили 8 пенальти, а в следующем, уже с Луческу, – всего 2. Почему «Динамо» в сезоне до Луческу показали 81 желтую карточку, а в следующем – всего 46? Почему соперникам «Динамо» в прошлом сезоне показали 9 красных карточек, а соперникам «Шахтера» – 5?

В прошлом сезоне, если счет был ничейным, то во втором тайме игрок соперника «Динамо» мог получить две желтые за 10 минут, как например в матче со «Львовом». Или прямую красную уже на 14-й минуте, как в матче с «Минаем». Когда «Динамо» проигрывало, соперник получал прямую красную и пенальти в свои ворота, как в матче с «Колосом». Или удаление и пенальти, как в матче с «Десной». В матче с «Олимпиком» было показано сразу две красные карточки.

«Динамо» чаще бьет пенальти. Соперники «Динамо» получают больше желтых карточек. Игроков «Шахтера» удаляют чаще, чем игроков «Динамо». Почему об этом не говорит журналист, эксперт Игорь Цыганык? Очевидно, что имеет место манипулирование фактами, когда это выгодно. Тогда нужно признать, что Игорь Цыганык – продинамовский эксперт, который подает информацию так, как выгодно «Динамо». Если Игорь с этим не согласен, то мы надеемся на более объективную подачу информации. Со всеми цифрами, а не выборочно.

Мы статистику видим. И видим тенденции. Так что давайте комментировать футбол объективно.

Ранее экс-арбитр FIFA оценил верность удаления в матче «Ворсклы» и «Шахтера».

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Игорь Цыганык Шахтер Донецк Динамо Киев Ворскла

Комментарии 1

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27 октября 2021г. 08:33
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