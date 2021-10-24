Экс-арбитр FIFA оценил верность удаления в матче «Ворсклы» и «Шахтера»

Полтавчане остались в меньшинстве еще в первом тайме

фото - ФК Ворскла

Бывший арбитр FIFA Мирослав Ступар прокомментировал судейство в матче «Ворскла» – «Шахтер» (0:2), где рефери матча удалил игрока полтавчан в середине первого тайма:

«Бойко отсудил нормально. Претензии не к арбитру, а к игроку «Ворсклы», который, осознавая, что уже имеет желтую карточку, сыграл небрежно. Отпустил мяч и видел, что вратарь постелился на газоне в попытке накрыть мяч. Тилль же пошел в подкат «на всякий случай». Врезался в Трубина, за что и получил второе предупреждение. Жаль интригу, потому что в равных составах «Ворскла» ни в чем не уступала «Шахтеру».

Хавбека удалили на 29-й минуте, после чего хозяева пропустили от «горняков» два безответных мяча.

Ранее защитник «Ворсклы» заявил, что красная карточка Тиллю сломала игру.