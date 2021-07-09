Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Директор УПЛ: «Основным вариантом на замену «Олимпику» остается «Минай»
Дикий прокомментировал дальнейший ход событий после снятия донецкого клуба с чемпионата
Евгений Дикий / Фото - Football.ua
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах замены для снявшегося с чемпионата «Олимпика».
Конечно, варианты рассматриваются. Уже сообщалось, что основным вариантом является кандидатура «Миная». Но это не единственный вариант. Также может быть рассмотрена кандидатура клуба из ПФЛ. Возможные варианты должны рассмотреть представители других клубов УПЛ. Тот из них, за который проголосуют клубы, будет отправлен на утверждение в УАФ.
Не секрет, что у некоторых клубов, которые могут претендовать на повышение, существуют определенные проблемы. Поэтому основным вариантом все-таки остается «Минай», тем более, что клуб не просто выразил желание выступать в УПЛ, но и успешно прошел соответствующую аттестацию и получил аттестат на участие в Премьер-лиге.
Ранее Дикий сообщил, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура.
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