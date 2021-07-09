Директор УПЛ: «Основным вариантом на замену «Олимпику» остается «Минай»

Евгений Дикий / Фото - Football.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах замены для снявшегося с чемпионата «Олимпика».

Не секрет, что у некоторых клубов, которые могут претендовать на повышение, существуют определенные проблемы. Поэтому основным вариантом все-таки остается «Минай», тем более, что клуб не просто выразил желание выступать в УПЛ, но и успешно прошел соответствующую аттестацию и получил аттестат на участие в Премьер-лиге.