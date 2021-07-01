Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду

Игрок недоволен положением дел в клубе

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал для il BiancoNero слухи о возможном уходе форварда Криштиану Роналду из клуба:

«Никаких сигналов о желании уйти от Роналду не было. Есть слухи о его трансфере, но со стороны «Юве» никаких предпосылок к этому нет. В прошлом сезоне Криштиану забил 36 голов в 44 матчах, и цифры не всегда отражают действительность и зачастую скрывают правду. Мы рады, что Роналду присоединится к «Юве» как только выйдет из отпуска».

Ранее сообщалось, что Роналду не нравится то, как руководство клуба ведет дела, и уже задумался об уходе и «старой синьоры».

Сейчас, после вылета Португалии из Евро и будет решаться будущее форварда. Ведь Криштиану точно хочет выиграть еще один Золотой мяч, а для этого нужны грандиозные успехи на клубному уровне.

Напомним, Роналду назвал бельгийцев везунчиками после поражения.