«Днепр-1» без особого труда переиграл «Рух»
«Днепр-1» «всухую» обыграл львовский «Рух» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Украины. Матч завершился со счетом 2:0.
УПЛ. 5-й тур
«Днепр-1» – «Рух» 2:0 (2:0)
Голы: Игнатенко (27), Назаренко (35).
«Днепр-1»: Кожокару, Дубинчак, Адамюк, Лучкевич (Логинов, 78), Сваток, Игнатенко (Батагов, 78), Джурасек, Назаренко (Ярмолюк, 90), Когут (Русин, 76), Гуцуляк (Чуже, 76), Довбик.
«Рух»: Панькив, Дидык, Роман (Кузик, 73), Белый, Климчук, Бойчук (Мартынюк, 62), Мысык, Ориховский (Кухарук, 69), Карасюк, Федорчук, Борячук.
Предупреждения: Карасюк (39), Довбик (41), Мысык (42), Федорчук (59), Назаренко (79), Батагов (90)
В таблице «Днепр-1» идет на 5-м месте, имея 10 очков в активе. «Рух» занимает 12-ю строчку, имея 4 очка. В следующем туре «Рух» сыграет в дерби со «Львовом», а «Днепру» предстоит столкнуться с «Металлистом».
Напомним, в предыдущем матче тура «Верес» обыграл «Минай».
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