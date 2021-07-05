Довбик: «Англия – одна из сильнейших сборных. Главное против них – самоотдача всей команды»
«Днепр-1» хочет получить за Довбика около 10 миллионов евро
Форвардом интересуются итальянские клубы
Артем Довбик / Фото: УПЛ
Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик интересен нескольким итальянским клубам, сообщает Tuttosport.
По информации источника, за 24-летним форвардом следят «Торино» и «Фиорентина».
«Днепр-1» намерен выручить за Довбика около 10-ти миллионов евро, именно эта сумма озвучена для потенциальных покупателей.
Напомним, гол Довбика вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы, откуда «сине-желтые» уже вылетели.
Комментарии 2
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