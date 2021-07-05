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«Днепр-1» хочет получить за Довбика около 10 миллионов евро

Форвардом интересуются итальянские клубы
Футбол Украинская Премьер-лига
13:55
«Днепр-1» хочет получить за Довбика около 10 миллионов евро
Артем Довбик / Фото: УПЛ

Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик интересен нескольким итальянским клубам, сообщает Tuttosport.

По информации источника, за 24-летним форвардом следят «Торино» и «Фиорентина».

«Днепр-1» намерен выручить за Довбика около 10-ти миллионов евро, именно эта сумма озвучена для потенциальных покупателей.

Напомним, гол Довбика вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы, откуда «сине-желтые» уже вылетели.

Петр Приходько
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Теги

Артем Довбик

Комментарии 2

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5 июля 2021г. 14:34
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года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"
0 0
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5 июля 2021г. 14:33
Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт [ссылка удалена] беру там прогнозы с 2013
года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"
0 0
Ответить

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