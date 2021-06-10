Стало известно имя бразильца, который может пополнить состав «Александрии»
«Днепр-1» может подписать экс-игрока «Александрии»
Ранее Лучкевич выступал в составе «Днепра»
Валерий Лучкевич / Фото: ua-football.com
Бывший игрок «Александрии» Валерий Лучкевич близок к подписанию контракта с «Днепром-1».
В конце мая контракт полузащитника с александрийцами закончился. Отметим, что в 2013-2016 годах хавбек играл за «Днепр».
Сезон 2020-2021 «Днепр-1» завершил на 7-ом месте, а «Александрия» – на 9-ом.
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