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«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки

Игрок «Шахтера» ищет новую команду
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки
Фото: shakhtar.com

«Днепр-1» не рассматривает подписание полузащитника «Шахтера» Евгения Коноплянки.

В клубе считают, что он не вписывается в стратегию развития команды. На его позиции уже играют два игрока – это Александр Назаренко и «новичок» команды Билл.

Евгению придется искать другую команду. Сообщалось, что «Шахтер» не рассчитывает на хавбека.

Коноплянка провел два матча за «горняков» в этом сезоне, проведя суммарно 47 минут. Свой последний матч он провел аж в августе.

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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Теги

Евгений Коноплянка Шахтер Донецк СК Днепр-1

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