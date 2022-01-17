В «Днепре-1» прокомментировали слухи о переходе Коноплянки
«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки
Игрок «Шахтера» ищет новую команду
Фото: shakhtar.com
«Днепр-1» не рассматривает подписание полузащитника «Шахтера» Евгения Коноплянки.
В клубе считают, что он не вписывается в стратегию развития команды. На его позиции уже играют два игрока – это Александр Назаренко и «новичок» команды Билл.
Евгению придется искать другую команду. Сообщалось, что «Шахтер» не рассчитывает на хавбека.
Коноплянка провел два матча за «горняков» в этом сезоне, проведя суммарно 47 минут. Свой последний матч он провел аж в августе.
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