Коноплянка в ближайшее время покинет донецкий «Шахтер»

Известна причина, по которой хавбек не поехал на сбор с командой

Евгений Коноплянка / фото - Шахтер

Стала известна причина, по которой полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не отправился на первый подготовительный сбор команды в Турцию.

Пресс-служба «горняков» сообщила, что хавбек активно занимается поиском нового клуба для себя, и в вряд ли еще будет тренироваться с дончанами.

В текущем сезоне 32-летний игрок отыграл в футболке «горняков» всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 47 минут. Хавбек не появлялся на поле с конца августа 2021 года.

Ранее «Шахтер» официально представил Давида Нереса.