С Нересом, но без Коноплянки, Кривцова и Соломона. «Шахтер» отправился на первый сбор
Коноплянка в ближайшее время покинет донецкий «Шахтер»
Известна причина, по которой хавбек не поехал на сбор с командой
Евгений Коноплянка / фото - Шахтер
Стала известна причина, по которой полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не отправился на первый подготовительный сбор команды в Турцию.
Пресс-служба «горняков» сообщила, что хавбек активно занимается поиском нового клуба для себя, и в вряд ли еще будет тренироваться с дончанами.
В текущем сезоне 32-летний игрок отыграл в футболке «горняков» всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 47 минут. Хавбек не появлялся на поле с конца августа 2021 года.
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