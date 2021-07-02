«Десна» проведет подготовку к сезону в Украине
«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»
Паст сменит клуб в УПЛ
Фото: ФК Десна
Вратарь «Десны» Евгений Паст сменит клуб в УПЛ.
В ближайшее время он подпишет контракт с «Днепром-1». В новом клубе он будет конкурировать с Валерием Юрчуком.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» подпишет иностранного голкипера. С двумя клуб распрощался уже этим летом. Команду покинули Заури Махарадзе и Богдан Сарнавский.
В «Десне» Паст отыграл три года и был капитаном команды. Также в УПЛ он играл за «Черноморец» и «Зирку».
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