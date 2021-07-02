«Днепр-1» подпишет лидера «Десны»

Паст сменит клуб в УПЛ

Фото: ФК Десна

Вратарь «Десны» Евгений Паст сменит клуб в УПЛ.

В ближайшее время он подпишет контракт с «Днепром-1». В новом клубе он будет конкурировать с Валерием Юрчуком.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» подпишет иностранного голкипера. С двумя клуб распрощался уже этим летом. Команду покинули Заури Махарадзе и Богдан Сарнавский.

В «Десне» Паст отыграл три года и был капитаном команды. Также в УПЛ он играл за «Черноморец» и «Зирку».