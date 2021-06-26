«Днепр-1» с Русиным был разгромлен «Ворсклой»
В контрольном матче «Ворскла» разгромила «Днепр-1». В перерыве встречи на поле за команду Игора Йовичевича вышел нападающий «Динамо» Назарий Русин.
Форвард не сумел отличиться результативными действиями. Отметим, что о переходе или аренде футболиста пока не было объявлено официально.
Ранее хавбек «Динамо» Сергей Булеца отличился забитым мячом за «Зарю» в товарищеском поединке.
Контрольный матч
«Ворскла» – «Днепр-1» 3:0
Голы: Челядин, 26, Пуцлин, 64, Степанюк, 85
Ворскла (1-й тайм): Ткаченко (Исенко, 30), Хрипчук, Павлюк, Мельничук, Куценко, Челядин, Луизао, Кравчук, Нестеренко, игрок на просмотре, Мкомола. 2-й тайм: Исенко (Ризнык, 60), Тамм, Чеснаков, Якубу, Тилль, Пуцлин, Пердута, Кане, Скляр, Степанюк.
Днепр-1 (1-й тайм): Зновенко, Лучкевич, Сваток, Батагов, Домарацкий, Джурасек, Игнатенко (Матюшенко, 31), Когут, Гора, Рубчинский, Ярмолюк. 2-й тайм: Кинарейкин, Кононов, Адамюк, Логинов (Матюшенко, 53), Киреев, Соловьев, Пихаленок, Назаренко, Ховайко, Вагнер, Русин.
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