«Днепр-1» усилился португальским защитником

26-летний игрок продолжит карьеру в Украине

Фото - СК Днепр-1

Защитник Нельсон Маседо Монте стал игроком «Днепра-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с португальцем был подписан на два года. Всю клубную карьеру центрбек провел в «Риу Аве».

26-летний футболист провел за клуб 138 матчей. В них ему удалось отличиться двумя результативными передачами. Также на его счету 18 игр за сборные Португалии до 19 и 20 лет.

Ранее полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк отметил, что в первом тайме матче с «Металлистом 1925» команда «еще была в дороге».