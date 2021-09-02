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«Днепр-1» усилился португальским защитником
26-летний игрок продолжит карьеру в Украине
2 сентября 15:19
Фото - СК Днепр-1
Защитник Нельсон Маседо Монте стал игроком «Днепра-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с португальцем был подписан на два года. Всю клубную карьеру центрбек провел в «Риу Аве».
26-летний футболист провел за клуб 138 матчей. В них ему удалось отличиться двумя результативными передачами. Также на его счету 18 игр за сборные Португалии до 19 и 20 лет.
Ранее полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк отметил, что в первом тайме матче с «Металлистом 1925» команда «еще была в дороге».
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