«Днепр-1» – в еврокубки вместе с Parimatch

Сотрудничество Parimatch и СК «Днепр-1» будет предусматривать развитие клубной маркетинговой составляющей и увеличения количества болельщиков команды

Впервые в истории СК «Днепр-1» получил титульного спонсора, им стал всемирно известный бренд Parimatch, который уже много лет занимается популяризацией спорта в Украине. Тем самым СК «Днепр-1» вошел в пул, который объединяет 9 клубов Премьер-лиги.

Сотрудничество Parimatch и СК «Днепр-1» будет предусматривать развитие клубной маркетинговой составляющей и увеличения количества болельщиков команды. Деятельность бренда и клуба будет направлена ​​на стратегию устойчивого развития, которая будет включать в себя долгосрочные цели. Уже запланирована несколько акций, которые обязательно понравятся болельщикам и продемонстрируют яркие изменения в деятельности клуба.

О начале сотрудничества с Parimatch было объявлено на «Днепр-Арене», где клуб организовал для болельщиков футбольный праздник. Ведь хоть после длительной летней паузы чемпионат Украины и возвращается, но согласно календарю, два первые тура СК «Днепр-1» проведет на выезде. Поэтому фанатам днепрян дали возможность раньше открыть сезон.

Вадим Мисюра, директор по связям с общественностью Parimatch:

«Днепр – большой футбольный город, где болельщики привыкли к игре высокого уровня. Очень рад, что теперь мы будем одной командой. Вместе с клубом мы приложим максимум усилий, чтобы подарить фанатам только приятные впечатления и эмоции от футбола. «Днепр-1» – уже девятый клуб высшего дивизиона среди наших партнеров. Это часть стратегии устойчивого развития украинского спорта от Parimatch».

В этом сотрудничестве сошлись два амбициозные партнеры. Так, «Днепр-1» в следующем сезоне ставит целью попадание в еврокубки.

« - Команде поставлена ​​задача – попасть в еврокубки, – отметил почетный президент клуба Юрий Береза. - Какое именно место она займет, это уже другой вопрос. А относительно максимальных целей... Лично я мечтаю о чемпионстве, но будем реалистами. Перед началом сезона любой скажет о желании выиграть чемпионат и Кубок Украины. Так и должно быть».

Все желающие смогли не только увидеть команду, но и посмотреть на тренировку футболистов, в том числе новичков, которых болельщикам представили вместе с новой формой.

Состав «Днепра-1» в преддверии сезона пополнили голкиперы Евгений Паст и Валентин Кожокар, защитники Валерий Лучкевич, Никита Кравченко, полузащитники Невен Джурасек, форвард Назарий Русин. А они, в свою очередь, представили новый дизайн формы «Днепра-1». Основным цветом в сезоне 2021/22 останется синий, а резервный комплект формы будет желтый.

- Новички сразу очень быстро влились в коллектив и нашли общий язык с нами, ветеранами, – говорит капитан команды Сергей Логинов.

Также было объявлено о старте продаж абонементов на домашние матчи «Днепра-1» в сезоне 2021/22. Первая игра на «Днепр-Арене» состоится в августе, поэтому у болельщиков есть время выбрать удобное место. Это выгодно – владельцы абонементов экономят 20% розничных билетов.

В завершение праздника болельщики получили подарки в виде мячей, что полетели прямо на трибуны. А еще они очень долго не отпускали игроков и главного тренера Игоря Йовичевича, фотографируясь и собирая автографы.