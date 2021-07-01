«Днепр-1» продлил аренду Игнатенко
«Днепр-1» ведет переговоры с «Динамо» по форварду
Чуже вновь может присоединиться к днепрянам
Фото: Днепр-1
«Днепр-1» начал переговоры по двум игрокам.
Днепряне вновь хотят подписать форварда «Динамо» Загреб Марио Чуже. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в украинской команде. На его счету семь мячей в 12 матчах.
Также «Днепр-1» близок к трансферу иностранного голкипера. Он должен заменить в клубе Богдана Сарнавского, ушедшего в «Кривбасс». Ранее клуб покинул еще и Заури Махарадзе.
Ранее «Днепр-1» продлил аренду Даниила Игнатенко и подписал на постоянной основе Дмитрия Пихаленка.
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