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«Днепр-1» ведет переговоры с «Динамо» по форварду

Чуже вновь может присоединиться к днепрянам
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
«Днепр-1» ведет переговоры с «Динамо» по форварду
Фото: Днепр-1

«Днепр-1» начал переговоры по двум игрокам.

Днепряне вновь хотят подписать форварда «Динамо» Загреб Марио Чуже. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в украинской команде. На его счету семь мячей в 12 матчах.

Также «Днепр-1» близок к трансферу иностранного голкипера. Он должен заменить в клубе Богдана Сарнавского, ушедшего в «Кривбасс». Ранее клуб покинул еще и Заури Махарадзе.

Ранее «Днепр-1» продлил аренду Даниила Игнатенко и подписал на постоянной основе Дмитрия Пихаленка.

Источник: fcdnipro.com Андрей Усмонов
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