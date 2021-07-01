«Днепр-1» ведет переговоры с «Динамо» по форварду

Чуже вновь может присоединиться к днепрянам

Фото: Днепр-1

«Днепр-1» начал переговоры по двум игрокам.

Днепряне вновь хотят подписать форварда «Динамо» Загреб Марио Чуже. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в украинской команде. На его счету семь мячей в 12 матчах.

Также «Днепр-1» близок к трансферу иностранного голкипера. Он должен заменить в клубе Богдана Сарнавского, ушедшего в «Кривбасс». Ранее клуб покинул еще и Заури Махарадзе.

Ранее «Днепр-1» продлил аренду Даниила Игнатенко и подписал на постоянной основе Дмитрия Пихаленка.