Додо: «Шахтер» готов на процентов 70-80»

Защитник «горняков» рассказал, как команда подходит к стартовому матчу сезона с «Ингульцом»

Додо / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Додо высказался в эфире Shakhtar TV по поводу первого официального матча в сезоне. В стартовом туре украинской Премьер-лиги «горняки» примут «Ингулец». Встреча состоится сегодня, 24 июля, в 19:30.

В какой атмосфере проходит подготовка к первому официальному матчу сезона и над чем сейчас работаете на тренировках?

После того как Роберто Де Дзерби возглавил «Шахтер», мы трудимся очень интенсивно. За то время, что Мистер здесь, уже научились многому. В команде отличная атмосфера, все в хорошем настроении. Это связано не только с началом чемпионата, но и с тем, что мы постоянно учимся новому. В субботу первая игра сезона – важно хорошо стартовать, начать чемпионат с победы.

Насколько готовы физически?

Возможно, где-то процентов на 70 – 80. В любом случае хорошие кондиции приходят не только со сборами и тренировками, но и с играми. Нас ждет график с двумя матчами в неделю, что заставит набрать эти самые 100%. В последнем контрольном спарринге с «Оболонью» мы провели на поле по 45 минут, но в очень интенсивном темпе. Сначала даже почувствовали небольшую усталость, однако спустя несколько минут полностью восстановились, так что все нормально.

Что можешь сказать об «Ингульце»?

В прошлом сезоне последний матч мы проводили именно с этой командой. «Ингулец» уже освоился в Премьер-лиге, и нас ждет непростая встреча. Однако мы сосредоточены на своих задачах и подготовке, хотим хорошо начать чемпионат. Каждая игра дается непросто, но перед стартом сезона чувствую себя спокойно. Самое главное – показать на поле то, что мы отрабатывали все это время на тренировках. Независимо от того, с кем играем, важно продемонстрировать свой качественный футбол, который приведет к победам.

Насколько важно начать чемпионат с победы?

Очень важно, ведь это дает толчок дальнейшему выступлению в чемпионате. Этот год очень важен для нас, так как в прошлом сезоне не удалось выиграть трофеи.

Ранее соперник «Шахтера» по Лиге чемпионов ушел от поражения в первом матче чемпионата Бельгии в компенсированное время.