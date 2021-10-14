Додо: «Всегда важно отдыхать психологически и физически»

Не принимавшие участия в матчах сборных игроки получили выходные

Додо / фото - ФК Шахтер

Бразильский защитник «Шахтера» Додо рассказал клубному Youtube-каналу, как использовал предоставленные игрокам пять выходных во время международной паузы:

«Всегда важно отдыхать психологически и физически. Думаю, это было хорошо. Сейчас нужно сконцентрироваться, потому что в пятницу у нас важный матч. Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей».

«Горняки» откроют 11-й тур УПЛ домашним матчем с «Зарей».

К тому же, два игрока дончан вернулись в общую группу перед этой встречей.