Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу «Шахтера» к матчу с «Зарей»
Додо: «Всегда важно отдыхать психологически и физически»
Не принимавшие участия в матчах сборных игроки получили выходные
Додо / фото - ФК Шахтер
Бразильский защитник «Шахтера» Додо рассказал клубному Youtube-каналу, как использовал предоставленные игрокам пять выходных во время международной паузы:
«Всегда важно отдыхать психологически и физически. Думаю, это было хорошо. Сейчас нужно сконцентрироваться, потому что в пятницу у нас важный матч.
Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей».
«Горняки» откроют 11-й тур УПЛ домашним матчем с «Зарей».
К тому же, два игрока дончан вернулись в общую группу перед этой встречей.
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