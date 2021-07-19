Договорились. «Рух» подтвердил, что будет играть на «Арене Львов»

Руководство объекта согласилось пойти на уступки местному клубу

Арена Львов / Фото - Panoramio.com

«Рух» через свой официальный сайт объявил о договоренности с «Ареной Львов» о проведении домашних матчей УПЛ в сезоне-21/22.

За один поединок клуб будет платить 210 тысяч гривен в качестве арендной платы. Также сообщается, что оплата за подогрев будет совершаться на условиях клуба. То есть, был предложен вариант, на который «Рух» был готов пойти с начала переговоров.

Также отмечается, что клуб совместно со Львовским горсоветом будет делать все возможное для возвращения стадиону «Украина» третьей категории. Ранее ему была присвоена вторая.

Таким образом, оба местных клуба продолжат играть в УПЛ на «Арене Львов».