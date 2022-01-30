МЮ отстранил от тренировок и матчей основного игрока из-за обвинений в изнасиловании

Гринвуд может попасть за решетку

Мэйсон Гринвуд / Фото: ВВС

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отстранен от игр и тренировок с командой на неопределенный срок, сообщается в официальном заявлении клуба.

«Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок».

Напомним, девушка Гринвуда Харриэт Робинсон опубликовала в сети снимки с побоями и утверждала, что это дело рук Гринвуда. Позже девушка удалила эти материалы. Следствие по этому делу уже началось.