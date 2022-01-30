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МЮ отстранил от тренировок и матчей основного игрока из-за обвинений в изнасиловании

Гринвуд может попасть за решетку
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:15
МЮ отстранил от тренировок и матчей основного игрока из-за обвинений в изнасиловании
Мэйсон Гринвуд / Фото: ВВС

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отстранен от игр и тренировок с командой на неопределенный срок, сообщается в официальном заявлении клуба.

«Мэйсон Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок».

Напомним, девушка Гринвуда Харриэт Робинсон опубликовала в сети снимки с побоями и утверждала, что это дело рук Гринвуда. Позже девушка удалила эти материалы. Следствие по этому делу уже началось.

Петр Приходько
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Теги

Мэйсон Гринвуд Манчестер Юнайтед

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