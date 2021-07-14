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Доннарума прибыл в расположение ПСЖ

Вскоре вратарь подпишет контракт с парижским клубом
Футбол Лига 1 (Франция)
18:20
Доннарума прибыл в расположение ПСЖ
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма прибыл в расположение ПСЖ, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ожидается, что на днях ПСЖ официально объявит о трансфере вратаря. Доннарумма достанется ПСЖ бесплатно, так как он покинул «Милан» на правах свободного агента.

ПСЖ подпишет контракт с Доннаруммой до 2026-го года.

Напомним, Доннарумма трогательно попрощался с фанатами «Милана».

Петр Приходько
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ

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