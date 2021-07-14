Доннарумма покинул «Милан» из-за денег, но трогательно обратился к болельщикам
Доннарума прибыл в расположение ПСЖ
Вскоре вратарь подпишет контракт с парижским клубом
18:20
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter
Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма прибыл в расположение ПСЖ, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Ожидается, что на днях ПСЖ официально объявит о трансфере вратаря. Доннарумма достанется ПСЖ бесплатно, так как он покинул «Милан» на правах свободного агента.
ПСЖ подпишет контракт с Доннаруммой до 2026-го года.
Напомним, Доннарумма трогательно попрощался с фанатами «Милана».
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