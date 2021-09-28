Доннарумма дебютирует за ПСЖ в Лиге чемпионов

Вратарь сыграет с «Манчестер Сити»

Фото: AFP

ПСЖ 28 сентября сыграет против «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, за парижан дебютирует вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Он будет первым номером команды вместо Кейлора Наваса.

На данный момент Навас является главным вратарем команды, проведя почти все матчи за ПСЖ на старте сезона. Доннарумма отыграл две игры в составе команды.

Более того, итальянец дебютирует в Лиге чемпионов. Ранее он играл лишь в Лиге Европы за «Милан».

В ПСЖ Доннарумма пришел летом. Сообщалось, что он может уйти уже зимой из-за недостатка игровой практики.