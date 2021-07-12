Доннарумма – второй вратарь в истории, ставший лучшим игроком Евро
Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»
Италия выиграла Евро-2020
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу.
Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это».
«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.
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