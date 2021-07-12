Доннарумма: «Мы сотворили что-то экстраординарное»

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это».