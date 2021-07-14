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Доннарумма покинул «Милан» из-за денег, но трогательно обратился к болельщикам

Голкипер клянется в любви своему уже бывшему клубу
Футбол В Европе
07:39
Доннарумма покинул «Милан» из-за денег, но трогательно обратился к болельщикам
Джанлуиджи Доннарумма / фото - NewsWep

Этим летом закончился контракт голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом». Игрок не смог договориться с клубом о зарплате, поэтому не стал продлевать соглашение.

Уже фактически решено, что вратарь станет новым игроком ПСЖ, это даже подтверждал будущий одноклубник и партнер Джиджи по сборной, Марко Вератти.

Голкипер на своей странице в Instagram выложил трогательный пост, в котором попрощался с клубом и болельщиками «росссонери»:

«Порою выбор бывает сложен, но он является частью роста человека. Я прибыл в «Милан», будучи чуть старше ребенка. Восемь лет я с гордостью носил эту футболку. Мы сражались, страдали, побеждали, плакали, радовались вместе с моими партнерами по команде, тренерами, вместе с нашими болельщиками, которые являются неотъемлемой частью того, что было семьей на протяжении многих лет.

В футболке «россонери» я также достиг важных личных успехов, таких как дебют в Серии А в 16-летнем возрасте. Я провел необыкновенные годы, которые никогда не забуду. Теперь пришло время попрощаться. Сделанный мною выбор был действительно нелегким, и абсолютно точно одного поста, чтобы его объяснить, недостаточно. А возможно, его даже нельзя объяснить, потому что самые глубокие чувства трудно передать словами

Все «россонери», которых я встречал с первого до последнего дня, навсегда останутся в моем сердце как важная и действительно фундаментальная часть жизненного пути, который сделал меня тем, кем я являюсь.

Я желаю «Милану» всевозможных успехов, и делаю это от всего сердца ради любви, которая связывает меня с этими цветами, и чувств, которые не смогут стереть расстояние и время».

Как ранее сообщал источник, вратарь уже подписал 5-летний контракт с ПСЖ, по которому он будет получать 12 миллионов Евро в год. Это на 5 миллионов больше, чем ему платили в «Милане».

Хоть в СМИ и заявляли, что в первый сезон голкипер будет в парижской команде дублером Кейлора Наваса, но вряд ли после такого невероятного выступления на Евро-2020 кто-то посмеет посадить Доннарумму на скамейку запасных. Итальянец стал вторым вратарем в истории, признанным лучшим игроком чемпионата Европы.

Напомним, вратарь рассказал, почему не праздновал победу в финале Евро.

Павел Харченко
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма Милан ПСЖ

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