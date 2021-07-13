Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти

Вратарь не понимал, что команда выиграла Евро-2020

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не праздновал после серии пенальти в матче с Англией в финале Евро-2020. Его слова приводит ВВС.

«Я не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли».

Напомним, Италия выиграла чемпионат Европы по футболу во второй раз в своей истории, а сборная Англии в 7-й раз в истории уступила в серии послематчевых пенальти из 10-ти попыток.

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