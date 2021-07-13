Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти

Вратарь не понимал, что команда выиграла Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:59
Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Twitter

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не праздновал после серии пенальти в матче с Англией в финале Евро-2020. Его слова приводит ВВС.

«Я не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли».

Напомним, Италия выиграла чемпионат Европы по футболу во второй раз в своей истории, а сборная Англии в 7-й раз в истории уступила в серии послематчевых пенальти из 10-ти попыток.

Вашему вниманию топ-5 самых ярких матчей Евро-2020.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джанлуиджи Доннарумма Италия – Англия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»
Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»
Футбол Евро-2020
10:53
Рэшфорд: «Я подошел к финалу Евро-2020 без полной уверенности в себе»
Рэшфорд: «Я подошел к финалу Евро-2020 без полной уверенности в себе»
Футбол Евро-2020
07:20
Пике: «Италия выиграла серию пенальти, потому что они били первыми»
Пике: «Италия выиграла серию пенальти, потому что они били первыми»
Футбол Евро-2020
07:02
Леоненко: «Повесил бы Саутгейта прямо на «Уэмбли»
Леоненко: «Повесил бы Саутгейта прямо на «Уэмбли»
Футбол Евро-2020
12 июля 18:40
Грилиш хотел пробить пенальти, но тренер положил всю ответственность на 19-летнего Сака
Грилиш хотел пробить пенальти, но тренер положил всю ответственность на 19-летнего Сака
Футбол Евро-2020
12 июля 14:54
1
Саутгейт не уйдет из сборной Англии после проигранного финала
Саутгейт не уйдет из сборной Англии после проигранного финала
Футбол Евро-2020
12 июля 14:37

Новости: Футбол

Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом
Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом
Серия А (Италия)
11:16
Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»
Иммобиле: «Это безумие, мы до сих пор не верим, что стали чемпионами Европы»
Евро-2020
10:53
Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ
Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ
Украинская Премьер-лига
10:44
Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован
Легендарный стадион в «Днепре» будет реконструирован
Украинская Премьер-лига
10:37
Два ключевых полузащитника «Динамо» вернулись в общую группу
Два ключевых полузащитника «Динамо» вернулись в общую группу
Украинская Премьер-лига
09:59
Дентиньо сравнил работу Каштру и Де Дзерби
Дентиньо сравнил работу Каштру и Де Дзерби
Украинская Премьер-лига
09:52
Современный футбол бесит. XSPORT создал Лигу уличного футбола, чтобы вдохнуть в него новую жизнь
Эксклюзив
Современный футбол бесит. XSPORT создал Лигу уличного футбола, чтобы вдохнуть в него новую жизнь
09:00
Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти
Доннарумма рассказал, почему не праздновал после победы Италии в серии пенальти
Евро-2020
08:59
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
Премьер-Лига (Англия)
08:54
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
62
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости