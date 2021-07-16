Экс-форвард сборной Италии: «А почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались подписать Доннарумму?»
Доннарумма татуировкой отметил победу на Евро-2020
На левом предплечье голкипера теперь красуется изображение чемпионского кубка
Фото: twitter.com/euro2020
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку в память о победе на Евро-2020.
На левом предплечье новоиспеченного вратаря ПСЖ теперь есть изображение чемпионского кубка с датой финального матча турнира.
Напомним, что в финале чемпионата Европы итальянцы в серии пенальти переиграли сборную Англии.
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