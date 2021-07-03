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Довбик: «Англия – одна из сильнейших сборных. Главное против них – самоотдача всей команды»
Форвард мотивирует партнеров на матч 1/4 финала
12:28
Фото: pravda.com.ua
Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился пресс-службе УАФожиданиями от матча против Англии в 1/4 финала Евро-2020, а также рассказал об ощущениях после победного гола в матче против Швеции:
«Только за определенное время начал понимать, что произошло. Все нормально, проснулся, мы начали подготовку к сборной Англии. В моей жизни после гола в ворота Швеции ничего особенно не изменилось.
Англия – одна из сильнейших сборных не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки с лучшей лиги. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств мы можем обыграть такую сборную. Будем стараться, отдавать все силы на футбольном поле. Самое главное – результат и самоотдача всей команды».
Игра состоится 3 июля в 22:00.
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