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Довбик: «Не акцентирую внимания на своих результативных действиях»

Форвард – о своей результативности в нынешнем сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
07:29
Довбик: «Не акцентирую внимания на своих результативных действиях»
Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о своей результативности в этом сезоне УПЛ.

Считаешь свои результативные действия, но сбился со счета, сколько забил и отдал?

«Конечно, слежу за этим, но чтобы не перегружать мысли, не акцентирую внимание. Главное, что помогаю команде победить».

Ты пошел бить пенальти, несмотря на неудачную предыдущую попытку. Волновался?

«Нет, волнения не было. Заранее определился, куда я буду бить. Не стал ничего придумывать, без пауз, без ничего… Главное, что забил».

В первом тайме игра не удалась такой, как планировали. По горячим следам можно определить причины, и благодаря чему удалось ее переломить?

«Надо отдать должное «Черноморцу»: команда уже не такая, как в первой игре, не такие мальчики для битья. Они хорошо защищались, где им помогало и поле. А у нас было много недостатка. Хорошо, что отыгрались, и уже во втором тайме довели дело до победы».

С какой мотивацией подходите к последнему матчу года?

«Настраиваемся, как обычно, на победу, потому что нам нельзя сейчас терять очки. Мы едем за победой, во всех мнениях только об этой игре, и будем пытаться победить».

Довбик забил уже 13 мячей в нынешнем сезоне УПЛ и лидирует в бомбардирской гонке.

Он забил в ворота «Черноморца» (3:1).

Андрей Усмонов
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Артем Довбик СК Днепр-1

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