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Довбик: «Сегодня не смогу уснуть, ночь будет длинная»

Форвард забил решающий мяч в ворота Швеции
Футбол Евро-2020
07:20
Довбик: «Сегодня не смогу уснуть, ночь будет длинная»
Артем Довбик / Фото: Twitter UEFA

Нападающий сборной Украины Артем Довбик высказался о своем решающем голе в ворота сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

- Осознаешь, что ты – герой матча?

– Честно, пока нет. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя.

- Твой первый гол за сборную – и сразу решающий.

– Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался.

- Что именно говорил Шевченко перед выходом на замену?

– Шевченко сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, старался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.

- Сможешь сегодня уснуть?

– Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.

- Как вообще осознавать, что Украина в 1/4 финала и ты причастен к этому?

– Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно.


Напомним, в 1/4 финала сборная Украины сыграет с Англией.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Швеция – Украина Артем Довбик

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