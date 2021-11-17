Довбик: «Мы прошли лишь полпути»
Довбик: «Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжелее»
Форвард – о пожеланиях в стыковых матчах
17 ноября 22:41
Фото: УАФ
Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о своих пожеланиях в стыковых матчах.
«Все отлично, все довольны, все герои, теперь с хорошим настроением готовимся к плей-офф».
Кого бы хотелось в плей-офф?
«Не Италию. Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжелее»
Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится 26 ноября.
Петраков уже видит команду на ЧМ в Катаре.
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