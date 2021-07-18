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Довбык: «Благодарен штабу Шевченко, за то, что следили и не забывали»

Форвард вызывался в сборную Украины еще в 2016 году, но дебютировал только в 2021-м
Футбол Сборная Украины
13:26
Довбык: «Благодарен штабу Шевченко, за то, что следили и не забывали»
Артем Довбык / Фото - Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбык поделился эмоциями от вызова в национальную команду спустя долгий перерыв. В первый раз форвард попал в список Андрея Шевченко еще в 2016 году.

Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко за то, что они еще тогда обратили на меня внимание. Я все это время был как бы под присмотром, они следили за мной, не забывали. Как только поправились мои дела в клубе, я получил игровую практику, сразу и в сборной выпал шанс себя проявить.

Не обидно ли, что после победного гола Швеции не вышел с Англией? Я всегда готов играть, если тренер доверит. Но скажу, что, конечно, быстрый гол и тяжелое начало второго тайма очень сыграли на руку Англии.

В такой ситуации все мы, молодые игроки сборной, понимали, что надо верить в наших опытных лидеров, поддерживать сборную. Я понимаю, почему, допустим, я не вышел – в такой игре штаб нуждался в опыте.

Довбык также поделился воспоминаниями о победе над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Андрей Шевченко Украина – Англия

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