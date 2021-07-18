Довбык: «Благодарен штабу Шевченко, за то, что следили и не забывали»

Артем Довбык / Фото - Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбык поделился эмоциями от вызова в национальную команду спустя долгий перерыв. В первый раз форвард попал в список Андрея Шевченко еще в 2016 году.

Не обидно ли, что после победного гола Швеции не вышел с Англией? Я всегда готов играть, если тренер доверит. Но скажу, что, конечно, быстрый гол и тяжелое начало второго тайма очень сыграли на руку Англии.

В такой ситуации все мы, молодые игроки сборной, понимали, что надо верить в наших опытных лидеров, поддерживать сборную. Я понимаю, почему, допустим, я не вышел – в такой игре штаб нуждался в опыте.