Довбык: «Йовичевич живет на базе, для него каждый матч – шахматная партия»
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Форвард «Днепра-1» – о взаимодействии с одноклубниками
14 января 12:41
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык рассказал о своем взаимодействии с партнерами по команде.
Как мне удобнее играть – в одного или в два нападающих? В два мы пробовали играть с Дмитрием Михайленко. Я и Леша Хобленко. Не очень нравилось. Мы будто дублировали друг друга.
Мне удобнее, когда рядом такой игрок, как Саня Пихаленок. Он всегда оттянет одного из защитников на себя и создаст ситуацию один в один. Когда так, твой визави уже не сильно уверен, можно в обводку пойти. Но если у него рядом партнер, который готов страховать, то уже намного сложнее.
Напомним, ранее «Кривбасс» выкупил контракт Хобленко у «Днепра-1».
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