Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык рассказал о своем взаимодействии с партнерами по команде.

Мне удобнее, когда рядом такой игрок, как Саня Пихаленок. Он всегда оттянет одного из защитников на себя и создаст ситуацию один в один. Когда так, твой визави уже не сильно уверен, можно в обводку пойти. Но если у него рядом партнер, который готов страховать, то уже намного сложнее.