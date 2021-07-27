Довбык рассказал, что больше всего запомнилось после гола Швеции

Забитый мяч на Евро стал для форварда ярким событием

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Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал, как его поздравляли после победного мяча в ворота сборной Швеции в 1/8 Евро-2020:

«Запомнилось, что было сильно много смс. Я только через четыре дня смог ответить всем партнерам по команде. Креативного ничего такого не было. Все поздравляли: «Хорош», «Красивый гол». Была какая-то картина от болельщиков. Но там не меня не сильно похоже, поэтому не знаю. Запомнилась картина. Была мне, но там как бы не я был».

Победный гол, забитый Довбыком на 120-й минуте противостояния, вывел Украину прямиком в 1/4 чемпионата Европы – впервые в истории страны.

Стартовый матч УПЛ также выдался для форварда удачным. Артем забил дубль в ворота «Ворсклы» и был признан лучшим игроком 1-го тура украинского чемпионата.