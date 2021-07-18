Довбык рассказал о своем переходе в «Мидтьюлланд»
Довбык рассказал, как играл вместе с ван дер Вартом
Украинцу повезло играть с выдающимся игроком
Артем Довбык / фото - Znaj
Форвард «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил, как играл в составе «Мидтьюлланда» вместе с известным нидерландским хавбеком Рафаэлем ван дер Ваартом.
Кстати, мощные же игроки были у вас в «Мидтьюлланде». Один Рафа ван дер Варт чего стоит.
«Я, когда услышал, что он там же, не поверил».
Чем запомнился?
«Невероятной просто техникой. Что он может с мячом делать – словами не передать. Мне очень жаль, что Рафаэль уже был в конце карьеры. Я представляю, какое это удовольствие с таким игроком постоянно выходить на поле.
Как человек, он очень приветливый, открытый. Не было такого, что «не скажу, как это делаю». С командой отлично ладил».
За свою карьеру ван дер Варт успел поиграть в «Аяксе», «Тоттенхэме» и мадридском «Реале». В датском «Мидтьюлланде» голландец уже откровенно доигрывал на закате своей карьеры.
Ранее Довбык рассказал, как он перешел в датский чемпионат.
Напомним, украинский форвард также мог стать игроком «Динамо».
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