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Довбык рассказал, как играл вместе с ван дер Вартом

Украинцу повезло играть с выдающимся игроком
Футбол Украинская Премьер-лига
18:36
Довбык рассказал, как играл вместе с ван дер Вартом
Артем Довбык / фото - Znaj

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил, как играл в составе «Мидтьюлланда» вместе с известным нидерландским хавбеком Рафаэлем ван дер Ваартом.

Кстати, мощные же игроки были у вас в «Мидтьюлланде». Один Рафа ван дер Варт чего стоит.

«Я, когда услышал, что он там же, не поверил».

Чем запомнился?

«Невероятной просто техникой. Что он может с мячом делать – словами не передать. Мне очень жаль, что Рафаэль уже был в конце карьеры. Я представляю, какое это удовольствие с таким игроком постоянно выходить на поле.

Как человек, он очень приветливый, открытый. Не было такого, что «не скажу, как это делаю». С командой отлично ладил».

За свою карьеру ван дер Варт успел поиграть в «Аяксе», «Тоттенхэме» и мадридском «Реале». В датском «Мидтьюлланде» голландец уже откровенно доигрывал на закате своей карьеры.

Ранее Довбык рассказал, как он перешел в датский чемпионат.

Напомним, украинский форвард также мог стать игроком «Динамо».

Павел Харченко
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Ван дер Ваарт

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