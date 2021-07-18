Довбык рассказал, как играл вместе с ван дер Вартом

Украинцу повезло играть с выдающимся игроком

Артем Довбык / фото - Znaj

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил, как играл в составе «Мидтьюлланда» вместе с известным нидерландским хавбеком Рафаэлем ван дер Ваартом.

Кстати, мощные же игроки были у вас в «Мидтьюлланде». Один Рафа ван дер Варт чего стоит.

«Я, когда услышал, что он там же, не поверил».

Чем запомнился?

«Невероятной просто техникой. Что он может с мячом делать – словами не передать. Мне очень жаль, что Рафаэль уже был в конце карьеры. Я представляю, какое это удовольствие с таким игроком постоянно выходить на поле. Как человек, он очень приветливый, открытый. Не было такого, что «не скажу, как это делаю». С командой отлично ладил».

За свою карьеру ван дер Варт успел поиграть в «Аяксе», «Тоттенхэме» и мадридском «Реале». В датском «Мидтьюлланде» голландец уже откровенно доигрывал на закате своей карьеры.

Ранее Довбык рассказал, как он перешел в датский чемпионат.

Напомним, украинский форвард также мог стать игроком «Динамо».