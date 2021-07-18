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Довбык рассказал об атмосфере в раздевалке сборной Украины

Форвард сборной Украины поведал, что не было никаких ссор между игроками национальной команды
Футбол Сборная Украины
13:48
Довбык рассказал об атмосфере в раздевалке сборной Украины
Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Артем Довбык рассказал об отношениях между игроками национальной команды.

Какова атмосфера в сборной? Есть ли, скажем так, дистанция между финалистом Лиги чемпионов, чемпионом Англии, лучшим игроком весны в Серии «А» и всеми остальными?

Нет, ничего такого! Напротив, ребята тоже рады в сборную приезжать – все, из любого клуба. И общаемся мы все отлично. Я, когда перед Францией дождался весной вызова, словно получил дополнительные силы. Был невероятно рад. Думаю, такие же чувства у любого, кого вызывают в сборную Украины.

И все же, с кем сдружились, а с кем пока на «вы»?

Да все игроки сборной отлично общаются. Если это такие мастера, как Ярмоленко или Марлос, то очень приятно с ними работать, это люди, у которых можно многому поучиться. Если это молодежь – ну так все отличные ребята. Со всеми общаюсь и дружу, и с Цыганковым, и с Кривцовым, и с Забарным. Вообще никаких вопросов. Я только удивляюсь, когда иногда в прессе вижу – «тот поссорился с тем», «тот с тренером на повышенных тонах говорил». Не было ничего такого. Отлично работали, без разделения на звезд и остальных или кто по клубной прописке.

Довбык также поделился эмоциями от вызова в сборную Украины и воспоминаниями о проходе в четвертьфинал Евро-2020.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Теги

Артем Довбык сборная Украины (футбол)

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