Довбык рассказал о своем переходе в «Мидтьюлланд»

Нападающий почти оказался в французском «Лансе»

Артем Довбык / фото - КОМАНДА1

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал о том, как состоялся его трансфер в «Мидтьюлланд».

Франция, Бельгия, Турция, Хорватия, Швейцария. Это я перечисляю страны, интерес из которых к тебе тогда приписывала пресса. Почему в итоге это оказалась Дания и «Мидтьюлланд»?

«Наверное, они были самыми конкретными и заинтересованными».

А ты к какому варианту склонялся – «Ланс», «Динамо» Загреб,«Кортрейк», «Грассхоппер» или все-таки «Мидтьюлланд»?

«Я понимал, что важно идти в тот клуб, который в тебе заинтересован и видит тебя в составе. Поэтому, когда решался вопрос перехода во время зимнего перерыва, я был готов уезжать и во Францию, и в Данию, и в Бельгию, но только в случае, если бы понимал, что меня берут не про запас, а всерьез верят».

Вот ты садишься в самолет и летишь в Париж, на переговоры с представителями «Ланса». Что заставило в итоге направиться в Данию?

«Там сложилась такая ситуация, что сразу несколько клубов делали конкретные предложения. В последний день трансферного окна это уже были «Мидтьюлланд» и «Ланс». Мы исходили из того, что оба клуба известны в Европе. Но вот «Ланс» сейчас в Лиге 2, а «Мидтьюлланд» – в еврокубках. Мы сидели с агентом в самолете и постоянно шли звонки. Прилетели в Париж, стало ясно, что датчане готовы сразу же предлагать контракт. Как-то так получилось все быстро, пошли – распечатали контракт, прямо по телефону начали обсуждать все моменты. По электронной почте отправили. Там ворох бумажек – они едва с принтера выходят. Поставили подпись, отправили. Извинились перед «Лансом». Посмотрели на Эйфелеву башню и развернулись с Франции в Данию».

Довбык пробыл в Дании два года, один из которых провел в аренде в «Сеннерйюске». С «Мидтьюлландом» же форвард успел стать чемпионом Дании.

Напомним, нападающий мог оказаться в «Динамо» или в «Металлисте» еще в 16 лет.