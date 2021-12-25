Довбык собрался в Европу! Форвард назвал страну, в которой продолжит карьеру

Украинец заявил, что уже имеет четкий план действий

Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал о своем будущем.

«Бешикташ» год назад был готов заплатить за тебя 2,5 мл евро, летом ты был на карандаше «Фиорентины», «Торино», «Сампдории», «Марселя» и «Реал Сосьедад». В последний день трансферного окна «Труа» выходил на видеосвязь с «Днепром-1». Сейчас вроде немецкие клубы интересуются. Что из этого тебе известно?

«80% из этого всего – правда. Всему свое время – для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом – не переждать».

Ты держишь в тонусе уровень иностранного языка, нет репетиторства?

«Все есть. Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше (форвард выступал за датский «Мидтьюлланд» – прим. XSPORT). У нас есть план действий на ближайшие полгода».

Для какого футбола ты больше всего подходишь?

«Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе всех, наверно».

После первой половины сезона Довбык является лучшим бомбардиром УПЛ, настреляв 14 голов за 17 матчей.

Ранее легенда «Металлиста» назвал потенциальный трансфер форварда в «Динамо» ошибкой.