Довбык стал автором самого позднего гола в истории сборной Украины

Форвард принес победу «сине-желтым» над Швецией на 121-й минуте

Артем Довбык / Фото - UEFA

Сборная Украины в концовке дополнительного времени матча четвертьфинала Евро-2020 дожала Швецию (2:1). Победным голом на 121-й минуте отличился форвард Артем Довбык.

Это самый поздний забитый мяч игроком «сине-желтых» в истории, сообщает пресс-служба УАФ. Ранее на 90+7 отличался Андрей Ярмоленко (17.11.2015, Словения, 1:1).

На 90+4 забивало сразу трое исполнителей. Это Андрей Шевченко (06.09.2008, Беларусь, 1:0), Евгений Селезнев (05.09.2009, Андорра, 5:0) и Ярослав Ракицкий (06.09.2013, Сан-Марино, 9:0).

Примечательно, что в десятку самых поздних голов вошел нападающий «Динамо» Жерсон Родригеш. Его автогол за сборную Люксембурга подарил Украине победу в поединке отбора на Евро-2020 (2:1).

Ранее сообщалось, что Довбыку хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс.