Довбык: «Йовичевич живет на базе, для него каждый матч – шахматная партия»

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык заявил, что украинский футбол меняется в лучшую стону в плане тактики. Форвард привел в пример своего наставника Игора Йовичевича.

Сейчас смотрю на Игора Йовичевича, который живет на базе, так для него каждый матч – это шахматная партия. Изучив соперника, наш тренер в деталях объясняет, как лучше выходить из обороны, какие совершать перестроения, куда открываться.

При этом теории – по 20 минут. Максимум полчаса. Все просто и понятно. Много тактики было и у Михайленко, а в сборной при итальянцах это вообще была целая культура.

Важный элемент – прессинг. Мне как нападающему нужно давать сигнал для его начала. Но надо всегда чувствовать ритм, важна синхронность.

На словах все может выглядеть просто, но если не будет надлежащей готовности, ничего не получится. Ты затопчешь защитников, они выбьют мяч, потом пойдет передача за спину обороне, а у тебя сил уже нет. Не бежишь — и все. Считаю, что в плане прессинга мы к концу года прибавили. Кое-что уже получалось.