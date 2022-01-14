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Довбык: «Йовичевич живет на базе, для него каждый матч – шахматная партия»

Форвард «Днепра-1» отметил, что в украинском футболе стало больше тактики
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 10:03
Довбык: «Йовичевич живет на базе, для него каждый матч – шахматная партия»
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык заявил, что украинский футбол меняется в лучшую стону в плане тактики. Форвард привел в пример своего наставника Игора Йовичевича.

Сейчас много говорят о том, что уровень УПЛ упал и так далее, но всем нам нужно запастись терпением. Наш футбол меняется. В нем становится больше тактики. Раньше многое строилось на индивидуальных действиях исполнителей, почти все команды играли, по сути, как пойдет.

Сейчас смотрю на Игора Йовичевича, который живет на базе, так для него каждый матч – это шахматная партия. Изучив соперника, наш тренер в деталях объясняет, как лучше выходить из обороны, какие совершать перестроения, куда открываться.

При этом теории – по 20 минут. Максимум полчаса. Все просто и понятно. Много тактики было и у Михайленко, а в сборной при итальянцах это вообще была целая культура.

Важный элемент – прессинг. Мне как нападающему нужно давать сигнал для его начала. Но надо всегда чувствовать ритм, важна синхронность.

На словах все может выглядеть просто, но если не будет надлежащей готовности, ничего не получится. Ты затопчешь защитников, они выбьют мяч, потом пойдет передача за спину обороне, а у тебя сил уже нет. Не бежишь — и все. Считаю, что в плане прессинга мы к концу года прибавили. Кое-что уже получалось.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» вновь активизировался в переговорах по Довбыку.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Игор Йовичевич СК Днепр-1

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