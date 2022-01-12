За Довбика «Днепр-1» запросит не менее 10 миллионов евро
«Трабзонспор» вновь активизировался в переговорах по Довбику
Форвард не хочет в Турцию
Фото: Днепр-1
Турецкий «Трабзонспор» вновь заинтересовался подписанием форварда «Днепра-1» Артема Довбика.
Как сообщает портал Gunebakis, лидер чемпионат Турции заинтересован в украинце. Его хотят взять в аренду с обязательным правом выкупа.
Сам игрок не хочет в Турцию. Он намерен переехать в Европу уже летом, а этот сезон доиграть в УПЛ.
«Днепр-1» запросит не менее 10 миллионов евро за лидера, что туркам вряд ли по карману.
Летом «Днепр-1» также не отпустил Довбика в «Трабзонспор».
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