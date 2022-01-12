«Трабзонспор» вновь активизировался в переговорах по Довбику

Форвард не хочет в Турцию

Фото: Днепр-1

Турецкий «Трабзонспор» вновь заинтересовался подписанием форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Как сообщает портал Gunebakis, лидер чемпионат Турции заинтересован в украинце. Его хотят взять в аренду с обязательным правом выкупа.

Сам игрок не хочет в Турцию. Он намерен переехать в Европу уже летом, а этот сезон доиграть в УПЛ.

«Днепр-1» запросит не менее 10 миллионов евро за лидера, что туркам вряд ли по карману.

Летом «Днепр-1» также не отпустил Довбика в «Трабзонспор».