Дубинчак дал совет команде U-19, как пройти испанский клуб в стыках Юношеской лиги UEFA

Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак дал совет команде U-19, как пройти «Депортиво» в раунде плей-офф Юношеской лиги UEFA. В свое время киевляне с ним в составе уступили «Аяксу» на данной стадии.

У «Аякса» на тот момент также чемпионат был в разгаре, а в Украине еще была пауза. Это очень тяжелый момент, когда ты выходишь из отпуска и ты не в тонусе… Тем более, матчей чемпионата не будет, только товарищеские игры на сборах. Было бы хорошо, чтобы у ребят были хорошие соперники на сборах, это очень важно.