Защитник «Динамо»: «Надеемся, на втором сборе Попов будет тренироваться с нами»
Дубинчак дал совет команде U-19, как пройти испанский клуб в стыках Юношеской лиги UEFA
Защитник «Динамо» помнит, как коллектив выходил из группы, но был разгромлен звездным «Аяксом»
18:57
Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак дал совет команде U-19, как пройти «Депортиво» в раунде плей-офф Юношеской лиги UEFA. В свое время киевляне с ним в составе уступили «Аяксу» на данной стадии.
Действительно, у нашего поколения тоже есть такой опыт. Мы тоже выходили из группы ЮЛЧ в плей-офф. Учитывая наши ошибки, хочу пожелать ребятам хорошо подготовиться, не хватать звезд с неба. Это очень непростой период, когда ты только выходишь из отпуска, а на носу такая серьезная игра и нужно быстро войти в игровой тонус. Желаю им быть готовыми к разным ситуациям на поле.
У «Аякса» на тот момент также чемпионат был в разгаре, а в Украине еще была пауза. Это очень тяжелый момент, когда ты выходишь из отпуска и ты не в тонусе… Тем более, матчей чемпионата не будет, только товарищеские игры на сборах. Было бы хорошо, чтобы у ребят были хорошие соперники на сборах, это очень важно.
Дубинчак также отметил, что ждет скорейшего восстановления своего партнера по той команде U-19 Дениса Попова.
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