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Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»

Игроку не понравился коллектив в донецком клубе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:30
Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»
Владислав Дубинчак / фото - ФК Динамо

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак рассказал, почему в юношеском возрасте выбрал академию «Динамо», а не академию «Шахтера».

На одном из молодежных турниров тебя увидели скауты «Динамо» и «Шахтера». И уже начали проявлять к тебе интерес.

«Какой-то разговор был, но ничего конкретного. Я даже сам в это не мог поверить, потому что еще месяц назад сидел на замене, должен был поехать домой.

Потом мы вернулись с турнира, был второй сезон, я окреп, начал играть в составе постоянно. Вот тогда начался серьезный интерес.

Мы тогда с Козаком сидели и разговаривали, как мы, куда мы. Честно – мы очень хотели в «Шахтер». Сумасшедшая база «Кирша». Очень хотели туда. Но когда приехали – очень не понравился коллектив.

Все понравилось, но не коллектив. Они нас восприняли будто они там, а мы здесь. Я Козаку сказал, что поеду в Киев, попробую себя там. Если не получится – буду решать.

Козак мне сказал, что остается в Шахтере». Через пару дней я поехал в Киев, звоню ему: «Тема, здесь супер, коллектив класс. Приезжай, ты не пожалеешь».

Он ответил: «Да, я не хочу, чтобы мы расходились. Давай как-то будем вместе. Приеду, посмотрим».

Он побыл в Киеве пару дней. Нам предложили даже первые контракты. Зарплата – 1000 гривен. Мне еще мама говорила, чтобы я с первой зарплаты купил хлеб, масло и икру. Чтобы у тебя всегда дома было».

Дубинчак принадлежит киевскому клубу, но выступает за днепрян на правах аренды с 2020 года.

Также защитник успел поиграть в аренде за львовские «Карпаты» и киевский «Арсенал».

Летом игрок ездил вместе с киевлянами на летние сборы, но не впечатлил главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу.

Напомним, источник назвал причину, по которой состоялся трансфер Витиньо в «Динамо».

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев СК Днепр-1 Владислав Дубинчак

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