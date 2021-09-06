Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»

Владислав Дубинчак / фото - ФК Динамо

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак рассказал, почему в юношеском возрасте выбрал академию «Динамо», а не академию «Шахтера».

На одном из молодежных турниров тебя увидели скауты «Динамо» и «Шахтера». И уже начали проявлять к тебе интерес.

Потом мы вернулись с турнира, был второй сезон, я окреп, начал играть в составе постоянно. Вот тогда начался серьезный интерес.

Мы тогда с Козаком сидели и разговаривали, как мы, куда мы. Честно – мы очень хотели в «Шахтер». Сумасшедшая база «Кирша». Очень хотели туда. Но когда приехали – очень не понравился коллектив.

Все понравилось, но не коллектив. Они нас восприняли будто они там, а мы здесь. Я Козаку сказал, что поеду в Киев, попробую себя там. Если не получится – буду решать.

Козак мне сказал, что остается в Шахтере». Через пару дней я поехал в Киев, звоню ему: «Тема, здесь супер, коллектив класс. Приезжай, ты не пожалеешь».

Он ответил: «Да, я не хочу, чтобы мы расходились. Давай как-то будем вместе. Приеду, посмотрим».

Он побыл в Киеве пару дней. Нам предложили даже первые контракты. Зарплата – 1000 гривен. Мне еще мама говорила, чтобы я с первой зарплаты купил хлеб, масло и икру. Чтобы у тебя всегда дома было».