Источник назвал причину, по которой состоялся трансфер Витиньо в «Динамо»

Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал в эфире программы «Цыганык Live» о подробностях трансфера Витиньо в «Динамо» и аренды Жерсона Родригеша в «Труа».

Киевляне за него заплатили и хотели отбить деньги. «Труа» взял Родригеса в аренду с обязательным выкупом за 4,5 млн евро. Луческу понимает, что некоторые игроки могут уйти и на их место нужно покупать других исполнителей.

Он не требует супертрансферов. Ни одного раза я не слышал, чтобы Мирча был недоволен трансферной политикой «Динамо».