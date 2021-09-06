Павлов: «Родригеш – единственный, кто не прибавил при Луческу в «Динамо»
Источник назвал причину, по которой состоялся трансфер Витиньо в «Динамо»
На решение о покупке повлиял другой игрок киевлян
Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев
Известный журналист Игорь Цыганык рассказал в эфире программы «Цыганык Live» о подробностях трансфера Витиньо в «Динамо» и аренды Жерсона Родригеша в «Труа».
Если бы Родригеш не валял дурака, то Витиниью в «Динамо» могло и не быть. Жерсону агенты и клубы начали рассказывать, что смогут дать ему больше денег, если «Динамо» отпустит его в бесплатную аренду.
Киевляне за него заплатили и хотели отбить деньги. «Труа» взял Родригеса в аренду с обязательным выкупом за 4,5 млн евро. Луческу понимает, что некоторые игроки могут уйти и на их место нужно покупать других исполнителей.
Он не требует супертрансферов. Ни одного раза я не слышал, чтобы Мирча был недоволен трансферной политикой «Динамо».
Цыганык также назвал игрока «Динамо», который первым поедет в топ-чемпионат.
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