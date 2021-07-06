Дубинчак: «Цитаишвили трижды пойдет в обыгрыш – дважды потеряет мяч»

Защитник «Динамо» – о спарринге с «Дивонном» и партнерах по команде

Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился эмоциями после контрольного матча против «Дивонна» (5:0). Также футболист прокомментировал взаимодействия с партнерами по команде и «своеобразное» судейство в поединке.

В матче с «Дивонном» перед нами была поставлена ​​задача постоянно держать темп, набегать определенный километраж, наиграть связи, поиграть в свое удовольствие. Думаю, мы выполнили задачу, забили пять мячей. Могли и больше, но рефери немного «помогал» местной команде, постоянно офсайды поднимал.

В матче не обходилось без курьезов, ведь арбитры даже при пасе назад фиксировали офсайд. Как бы ты прокомментировал судейство?

Мы понимали, что так и будет. Команда местная, люди пришли посмотреть на них, и рефери хотел помочь им, чтобы они зацепились за какие-то моменты или забили гол и порадовали болельщиков. Думаю, это нормально, любой местный арбитр так поступил бы.

В конце встречи ты организовал гол для Ваната. Расскажи, где берутся силы, ведь мы видим, как вы тяжело работаете?

В атаку всегда легко бежать, присутствует определенный азарт показать себя. Поэтому достаешь эти силы, Ванат хорошо открывается и мне было легко найти его передачей. В целом же немного трудно в плане взаимодействия с партнерами, но бегать в атаку и возвращаться в оборону – это моя работа, я уже привык. Я отталкиваюсь от своего стиля и стараюсь играть на своих сильных качествах.

Здесь важно устоять на ногах или скорость? Ведь мы видели, как ты падал на фоне более фактурных и атлетичных соперников...

Нужно быть хитрым и действовать по ситуации. Если видишь, что соперник фолит, то можно и упасть, обезопасить себя, а если ведется корректная борьба, то надо выдерживать ее.

Сегодня мы видели, как определенный эгоизм проявлял Цитаишвили в стремлении забить гол. Это и есть та самая молодость, хочется себя проявить?

Все знают, какой Гио игрок. Он больше индивидуалист, и пытается играть на своих качествах. У него неплохо получается. Он может трижды пойти в обыгрыш - дважды потеряет мяч, но в третьем случае забьет гол. Это неплохо для команды, но в некоторых моментах он заигрывается. Думаю, ему нужно понять, в каких моментах идти до конца, а в каких лучше отдать пас.

Ты уже «наелся» арендами?

Конечно, я хочу остаться в родном клубе, здесь много моих друзей, мне здесь комфортно. Но если Мистер скажет, что нужно пойти в аренду и проявить себя там, то я пойду и буду ждать своего шанса вернуться.

«Динамо» – именно тот клуб, где можно прогрессировать?

Да, конечно, нужна конкуренция, сильные игроки, которые здесь есть. Если я останусь в «Динамо», то буду стараться доказать свою способность играть в этой команде.

Ранее полузащитник «Динамо» Назар Волошин выразил удовлетворенность в связи с полученным игровым временем.