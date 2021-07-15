Дубль Леднева и гол Ваната помогли «Динамо» разгромить «Эвиан»
В третьем контрольном матче в рамках второго швейцарского сбора «Динамо» разгромило «Эвиан».
Уже в первом тайме киевляне довели счет до разгромного. Дубль оформил Леднев. Также забитым мячом отличился Ванат.
В перерыве Мирча Луческу провел ряд замен. После этого команда несколько убавила в остроте у ворот соперника. Вторая половина встречи завершилась без голов.
В среду, 14 июля, «Динамо» обыграло швейцарский «Сьон» (2:0).
Контрольный матч
«Динамо» – «Эвиан» 3:0
Голы: Леднев, 2, 37, Ванат, 17 – авлдподв
«Динамо»: Бойко (Моргун, 46), Тымчик (Сирота, 61), Кендзера (Вивчаренко, 46), Шабанов, Дубинчак (Родригеш, 46), Коробенко (Шепелев, 61), Гармаш (Буяльский, 61), Леднев (Андриевский, 61), Бенито (Антюх, 46), де Пена, Ванат (Кулач, 46).
«Эвиан» (стартовый состав): Моди, Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.
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