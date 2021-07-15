Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Дубль Леднева и гол Ваната помогли «Динамо» разгромить «Эвиан»

Киевляне сняли все вопросы еще в первом тайме
Футбол Украинская Премьер-лига
19:54
Дубль Леднева и гол Ваната помогли «Динамо» разгромить «Эвиан»
Фото - ФК Динамо Киев

В третьем контрольном матче в рамках второго швейцарского сбора «Динамо» разгромило «Эвиан».

Уже в первом тайме киевляне довели счет до разгромного. Дубль оформил Леднев. Также забитым мячом отличился Ванат.

В перерыве Мирча Луческу провел ряд замен. После этого команда несколько убавила в остроте у ворот соперника. Вторая половина встречи завершилась без голов.

В среду, 14 июля, «Динамо» обыграло швейцарский «Сьон» (2:0).

Контрольный матч

«Динамо» – «Эвиан» 3:0

Голы: Леднев, 2, 37, Ванат, 17 – авлдподв

«Динамо»: Бойко (Моргун, 46), Тымчик (Сирота, 61), Кендзера (Вивчаренко, 46), Шабанов, Дубинчак (Родригеш, 46), Коробенко (Шепелев, 61), Гармаш (Буяльский, 61), Леднев (Андриевский, 61), Бенито (Антюх, 46), де Пена, Ванат (Кулач, 46).

«Эвиан» (стартовый состав): Моди, Авеллино, Лоссени, Хейм, Деди, Махамаду, Себраил, Барт, Клидис, Фабьен, Макс.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»
Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:01
Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:04
Ребров объяснил разницу между его переходом из «Шахтера» в «Динамо» и трансфером Мораеса
Ребров объяснил разницу между его переходом из «Шахтера» в «Динамо» и трансфером Мораеса
Футбол Украинские легионеры
17:07
«Вест Хэм» провел с «Динамо» переговоры по Бущану
«Вест Хэм» провел с «Динамо» переговоры по Бущану
Футбол Украинская Премьер-лига
16:59
Защитник «Динамо» признался, каких спаррингов ждет больше всего
Защитник «Динамо» признался, каких спаррингов ждет больше всего
Футбол Украинская Премьер-лига
15:42
«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии
«Динамо» интересен форвард сборной Хорватии
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45

Новости: Футбол

В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину
В Украине разрешили заполнять трибуны больше, чем наполовину
Украинская Премьер-лига
21:09
Определился соперник «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций
Определился соперник «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций
Лига конференций UEFA
20:52
Пять игроков сборной Украины подорожали по итогам Евро-2020
Пять игроков сборной Украины подорожали по итогам Евро-2020
Сборная Украины
20:26
Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»
Игроки сборной Украины вернулись в расположение «Динамо»
Украинская Премьер-лига
20:01
Дубль Леднева и гол Ваната помогли «Динамо» разгромить «Эвиан»
Дубль Леднева и гол Ваната помогли «Динамо» разгромить «Эвиан»
Украинская Премьер-лига
19:54
Воспитанник «Шахтера» оказался не нужен «Заре»
Воспитанник «Шахтера» оказался не нужен «Заре»
Украинская Премьер-лига
19:25
Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А
Малиновский может успеть восстановиться к старту «Аталанты» в Серии А
Серия А (Италия)
18:59
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
Примерa (Испания)
18:45
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Украинская Премьер-лига
18:34
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости