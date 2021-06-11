Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Дубль Шевченко и безумная радость всей Украины. Впечатляющей победе над Швеции уже девять лет

В тот момент никто бы и не подумал, что за ней последуют пять поражений кряду
Футбол Сборная Украины
17:15
Дубль Шевченко и безумная радость всей Украины. Впечатляющей победе над Швеции уже девять лет История
Олег Блохин и Андрей Шевченко после победы над Швецией / Фото - by Alex Livesey/Getty Images

Сегодня состоится матч-открытие чемпионата Европы-2020. Это будет третье Евро для сборной Украины. И по итогу предыдущих двух хочется вспоминать только один матч – наш дебют на турнире волевой победой над Швецией. С момента того камбэка на «Олимпийском» прошло уже девять лет.

Мы заждались новых побед.

Фото – by Martin Rose/Getty Images
То Евро-2012 мы принимали вместе с Польшей. Первый матч турнира состоялся в Варшаве – Роберт Левандовский принес хозяевам ничью в матче с чемпионами Европы-2004 греками. Спустя три дня первый матч провела наша команда, подопечные Олега Блохина.

В группе нам выпало сыграть с Францией, Англией и Швецией – далеко не самой приятной компанией. После церемонии жеребьевки Евгений Хачериди четко описал ощущения едва ли не каждого болельщика сборной:

«Тяжелая нам попалась группа, но ничего не поделаешь – нужно играть».

Первый матч – встреча со Швецией. Не стоит даже говорить, что реконструированный специально под Евро «Олимпийский» был забит под завязку – это само собою разумеющееся. Тарас Михалик, хоть в течение карьеры и играл на «Парк Де Пранс», «Ноу Камп», «Сантьяго Бернаберу», «Сан-Сиро», но атмосферы лучше, чем в тот вечер в Киеве не вспомнит:

«Это ведь наш домашний чемпионат Европы. Когда играли с «Шахтером», то «Олимпийский» тоже был почти полный. Или когда играли Лигу чемпионов с «Реалом». Но все-таки чемпионат Европы стоит особняком.

Это матч сборной, ты играешь за Украину. Все вокруг объединяются: тогда не было болельщиков «Шахтера», «Черноморца», «Зари» или «Динамо» – все объединились. Действительно, тогда переживала вся страна».

Фото - by Laurence Griffiths/Getty Images
а пресс-конференции перед матчем у Олега Блохина попросили сравнить эту сборную с той, которая в 2006 году добралась до четвертьфинала чемпионата мира. Тренер сказал – если та брала защитой, то эта больше играет в атаку.

Но в первом тайме забить не получилось, а второй стартовал с пропущенного мяча:

«Пропустили первыми и настроение ухудшилось. В первой игре, тем более, при своих болельщиках хотелось показать хороший футбол. После того, как шведы нам забили, лично я запереживал, подумал, хоть бы удалось сравнять счет и добиться ничьи».

Хачериди переживал, а Блохин, наверное, был спокоен. Уже после игры, зная результат, признался – в ночь перед матчем ему приснилось, что Андрей Шевченко забьет два мяча. Капитан тренера не подвел.

Уже через три минуты после гола Златана Ибрагимовича наш нападающий ответил своим – головой с передачи Андрея Ярмоленко. Этот момент стал переломным в поединке. Это признал даже главный тренер шведов Эрик Хамрен:

«К сожалению, они тут же после нашего гола сравняли счет. Так всегда и бывает – если вы даете сопернику сразу же сравнять счет, инициатива переходит к нему».

Фото - by Alex Livesey/Getty Images
Но на этом мы не остановились. Евгений Коноплянка пошел исполнять угловой – подача пошла на ближнюю штангу, где Шевченко вновь удачно сыграл головой – 2:1.

Хачериди после игры удивлялся как Шеве это удалось – забить высокорослой сборной Швеции два мяча со второго этажа:

«К счастью, у нас есть такой топ-нападающий. За счет своего опыта и правильно выбранной позиции дважды забил головой. И это при таких высоких защитниках соперника».

Но до конца встречи оставалось еще полчаса. И шведы, почему-то, не захотели просто так сдаваться. До финального свистка они успели создать еще несколько моментов и, на самом деле, достаточно близко подошли к тому, чтобы сравнять счет.

Настолько близко, что Олег Блохин на пресс-конференции не только радовался победе, но и выписывал подопечным за такое слабое окончание встречи:

«Я благодарен своей команде за то, что она сумела переломить ход встречи, не только сравняв счет, но и выйдя вперед. Ну а концовку мы провели неграмотно – сказалось психологическое давление и желание удержать счет. С такими нервами тяжело играть».

«В заключительные 20 минут терять нам было нечего, мы играли так, как я хотел, чтобы мы играли с самого начала. Учитывая созданные моменты, как минимум ничью мы заслужили».

Наставнику шведов в концовке матча понравилось все, кроме единственного – его команда так и не забила.

В итоге, финальный свисток Джунета Чакыра означал только одно – сборная Украины стартовала на домашнем Евро с победы. Эмоциональной, впечатляющей, волевой.

Обзор матча Украина – Швеция:

Андрей Шевченко в преддверии этого чемпионата Европы не скрывал: тот вечер на «Олимпийском» - его самый памятный момент на Евро. Пока что.

«Однозначно это игра со Швецией в Киеве. Это был первый матч чемпионата Европы 2012 года, который стал для меня последним турниром в качестве футболиста. Если говорить о Евро, то это мое самое лучшее воспоминание».

О том, что было дальше стоит умолчать – там нечего вспоминать. Лучше надеяться – спустя девять лет мы все же добудем свою вторую победу на Евро. И, желательно не одну. Чтобы Шевченко было что вспоминать и в качестве игрока, и в качестве тренера.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко Олег Блохин сборная Швеции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Судаков: «Для команды Шевченко настоящий авторитет и пример»
Судаков: «Для команды Шевченко настоящий авторитет и пример»
Футбол Сборная Украины
10 июня 21:01
Украина проигрывала Нидерландам 0:3. Езерский вспомнил тот матч – он совершенно не показателен
Эксклюзив
Украина проигрывала Нидерландам 0:3. Езерский вспомнил тот матч – он совершенно не показателен
Футбол Сборная Украины
10 июня 17:42
Шевченко пришел на выручку Марлосу
Шевченко пришел на выручку Марлосу
Футбол Сборная Украины
10 июня 16:54
Павлов: «Шевченко по-отечески относится к ребятам»
Павлов: «Шевченко по-отечески относится к ребятам»
Футбол Сборная Украины
10 июня 16:21
«Золотая молодежь». За кем из талантливых ноунеймов следить на Евро-2020
Превью
«Золотая молодежь». За кем из талантливых ноунеймов следить на Евро-2020
Футбол Евро-2020
10 июня 08:00
Шевченко назвал лидеров сборной Украины
Шевченко назвал лидеров сборной Украины
Футбол Сборная Украины
9 июня 17:09

Новости: Футбол

Маркевич назвал игроков сборной Украины, от которых он ждет прорыва на Евро-2020
Маркевич назвал игроков сборной Украины, от которых он ждет прорыва на Евро-2020
Евро-2020
18:59
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
Евро-2020
18:49
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
Евро-2020
18:47
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
18:37
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
Евро-2020
18:36
Евро-2020. Дания — Финляндия. Видео трансляция
Евро-2020. Дания — Финляндия. Видео трансляция
Евро-2020
18:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
18:29
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
18:27
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
Евро-2020
18:26
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
18:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
19:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00