Дубль Шевченко и безумная радость всей Украины. Впечатляющей победе над Швеции уже девять лет

В тот момент никто бы и не подумал, что за ней последуют пять поражений кряду

История

Олег Блохин и Андрей Шевченко после победы над Швецией / Фото - by Alex Livesey/Getty Images

Сегодня состоится матч-открытие чемпионата Европы-2020. Это будет третье Евро для сборной Украины. И по итогу предыдущих двух хочется вспоминать только один матч – наш дебют на турнире волевой победой над Швецией. С момента того камбэка на «Олимпийском» прошло уже девять лет.

Мы заждались новых побед.

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То Евро-2012 мы принимали вместе с Польшей. Первый матч турнира состоялся в Варшаве –принес хозяевам ничью в матче с чемпионами Европы-2004 греками. Спустя три дня первый матч провела наша команда, подопечные

В группе нам выпало сыграть с Францией, Англией и Швецией – далеко не самой приятной компанией. После церемонии жеребьевки Евгений Хачериди четко описал ощущения едва ли не каждого болельщика сборной:

«Тяжелая нам попалась группа, но ничего не поделаешь – нужно играть».

Первый матч – встреча со Швецией. Не стоит даже говорить, что реконструированный специально под Евро «Олимпийский» был забит под завязку – это само собою разумеющееся. Тарас Михалик, хоть в течение карьеры и играл на «Парк Де Пранс», «Ноу Камп», «Сантьяго Бернаберу», «Сан-Сиро», но атмосферы лучше, чем в тот вечер в Киеве не вспомнит:

«Это ведь наш домашний чемпионат Европы. Когда играли с «Шахтером», то «Олимпийский» тоже был почти полный. Или когда играли Лигу чемпионов с «Реалом». Но все-таки чемпионат Европы стоит особняком. Это матч сборной, ты играешь за Украину. Все вокруг объединяются: тогда не было болельщиков «Шахтера», «Черноморца», «Зари» или «Динамо» – все объединились. Действительно, тогда переживала вся страна».

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а пресс-конференции перед матчем упопросили сравнить эту сборную с той, которая в 2006 году добралась до четвертьфинала чемпионата мира. Тренер сказал – если та брала защитой, то эта больше играет в атаку.

Но в первом тайме забить не получилось, а второй стартовал с пропущенного мяча:

«Пропустили первыми и настроение ухудшилось. В первой игре, тем более, при своих болельщиках хотелось показать хороший футбол. После того, как шведы нам забили, лично я запереживал, подумал, хоть бы удалось сравнять счет и добиться ничьи».

Хачериди переживал, а Блохин, наверное, был спокоен. Уже после игры, зная результат, признался – в ночь перед матчем ему приснилось, что Андрей Шевченко забьет два мяча. Капитан тренера не подвел.

Уже через три минуты после гола Златана Ибрагимовича наш нападающий ответил своим – головой с передачи Андрея Ярмоленко. Этот момент стал переломным в поединке. Это признал даже главный тренер шведов Эрик Хамрен:

«К сожалению, они тут же после нашего гола сравняли счет. Так всегда и бывает – если вы даете сопернику сразу же сравнять счет, инициатива переходит к нему».

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Но на этом мы не остановились.пошел исполнять угловой – подача пошла на ближнюю штангу, где Шевченко вновь удачно сыграл головой – 2:1.

Хачериди после игры удивлялся как Шеве это удалось – забить высокорослой сборной Швеции два мяча со второго этажа:

«К счастью, у нас есть такой топ-нападающий. За счет своего опыта и правильно выбранной позиции дважды забил головой. И это при таких высоких защитниках соперника».

Но до конца встречи оставалось еще полчаса. И шведы, почему-то, не захотели просто так сдаваться. До финального свистка они успели создать еще несколько моментов и, на самом деле, достаточно близко подошли к тому, чтобы сравнять счет.

Настолько близко, что Олег Блохин на пресс-конференции не только радовался победе, но и выписывал подопечным за такое слабое окончание встречи:

«Я благодарен своей команде за то, что она сумела переломить ход встречи, не только сравняв счет, но и выйдя вперед. Ну а концовку мы провели неграмотно – сказалось психологическое давление и желание удержать счет. С такими нервами тяжело играть».

«В заключительные 20 минут терять нам было нечего, мы играли так, как я хотел, чтобы мы играли с самого начала. Учитывая созданные моменты, как минимум ничью мы заслужили».

Наставнику шведов в концовке матча понравилось все, кроме единственного – его команда так и не забила.

В итоге, финальный свисток Джунета Чакыра означал только одно – сборная Украины стартовала на домашнем Евро с победы. Эмоциональной, впечатляющей, волевой.

Обзор матча Украина – Швеция:

Андрей Шевченко в преддверии этого чемпионата Европы не скрывал: тот вечер на «Олимпийском» - его самый памятный момент на Евро. Пока что.

«Однозначно это игра со Швецией в Киеве. Это был первый матч чемпионата Европы 2012 года, который стал для меня последним турниром в качестве футболиста. Если говорить о Евро, то это мое самое лучшее воспоминание».

О том, что было дальше стоит умолчать – там нечего вспоминать. Лучше надеяться – спустя девять лет мы все же добудем свою вторую победу на Евро. И, желательно не одну. Чтобы Шевченко было что вспоминать и в качестве игрока, и в качестве тренера.