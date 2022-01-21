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Дубль Жоты «Арсеналу» отправил «Ливерпуль» в финал Кубка лиги

«Красные» уже знают своего соперника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:40
Дубль Жоты «Арсеналу» отправил «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
фото - FC Liverpool

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Арсенал» в Лондоне принимал «Ливерпуль».

Победу подопечным Юргена Клоппа принес дубль португальца Диогу Жоты, которому дважды ассистировал Трент Александр-Арнольд.

Первый матч противостояния на «Энфилде» закончился «сухой» ничьей, поэтому «скаузеры» прошли дальше по сумме двух игр.

В финале «Ливерпуль» ждет «Челси», который в полуфинале справился с «Тоттенхэмом».

Трофей разыграют 27-го февраля на «Уэмбли».

Кубок английской лиги, 1/2 финала

«Арсенал» – «Ливерпуль» 0:2

Голы: Жота, 19, 77.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Парти, 74), Ляказетт (Нкетиа, 74), Мартинелли.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 75), Фабиньо, Джонс, Фирмино (Уильямс, 84), Диогу Жота, Гордон (Минамино, 63).

Предупреждения: Ляказетт (44), Томиясу (56), Конате (63), Джонс (82), Парти (87), Минамино (90).

Удаление: Парти (90).

Павел Харченко
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Теги

Ливерпуль Арсенал Лондон Челси

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