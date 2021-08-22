УПЛ. «Колос» – «Александрия». Видео трансляция
Дубра: «Спинелли молодец, учит язык, не только русский, но и украинский»
Защитник уверен, что аргентинец по ходу сезона еще прибавит
Каспарс Дубра / Фото: FootBoom
Капитан «Александрии» Каспарс Дубра высказался об аргентинском новичке клуба Клаудио Спинелли.
«Парень приехал с другого континента. Он был в Италии некоторое время, в Словении, но видно, что ему потребовалось время, чтобы адаптироваться, мы ему очень помогали.
Я один из тех футболистов, который с ним на английском языке контактирует больше всего. Спинелли отметил доброжелательность футболистов и персонала, он был очень удивлен.
Видно, что у него есть школа, хорошие качества, но, возможно, пока он еще не готов в физическом плане на 100 процентов, потому что предсезонку он с нами не проходил. Поэтому ему надо еще немного времени и он будет очень хорошим помощником команде.
Спинелли молодец, учит язык, не только русский, но и украинский, парень старается, видно, что у него есть большое желание помочь команде».
Напомним, в 4-м туре УПЛ Спинелли забил первый мяч за «Александрию».
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