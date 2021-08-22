Дубра: «Спинелли молодец, учит язык, не только русский, но и украинский»

Каспарс Дубра / Фото: FootBoom

Капитан «Александрии» Каспарс Дубра высказался об аргентинском новичке клуба Клаудио Спинелли.



Я один из тех футболистов, который с ним на английском языке контактирует больше всего. Спинелли отметил доброжелательность футболистов и персонала, он был очень удивлен.

Видно, что у него есть школа, хорошие качества, но, возможно, пока он еще не готов в физическом плане на 100 процентов, потому что предсезонку он с нами не проходил. Поэтому ему надо еще немного времени и он будет очень хорошим помощником команде.

Спинелли молодец, учит язык, не только русский, но и украинский, парень старается, видно, что у него есть большое желание помочь команде».